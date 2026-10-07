Coldplay in concerto a Bari? I rumors sulle date in Italia

Coldplay in concerto a Bari nel 2027? I rumors creano speranza e attesa per il possibile ritorno della band in Italia e per le nuove date del tour

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Nelle ultime ore Bari è entrata nel giro delle indiscrezioni sul futuro live dei Coldplay, con lo Stadio San Nicola indicato come possibile tappa del 2027. Per ora si tratta soltanto di voci, sufficienti però a riportare l’attenzione sul possibile ritorno della band in Italia e sulle nuove date ancora da annunciare.

Cosa sappiamo sul possibile concerto dei Coldplay a Bari nel 2027

Le prime voci hanno iniziato a circolare sui social e negli ambienti vicini ai fan club italiani dei Coldplay, dove Bari è comparsa fra le città che potrebbero ospitare il gruppo nel corso del 2027.

L’ipotesi riguarda in particolare lo Stadio San Nicola e alcune indiscrezioni collocano l’eventuale appuntamento nella prima metà di luglio, anche se al momento non esiste una data ufficiale.

La possibilità avrebbe un peso particolare per il capoluogo pugliese, che negli ultimi anni ha consolidato il proprio ruolo nel circuito dei grandi concerti negli stadi; basti pensare che il calendario del San Nicola per l’estate 2027 comprende già diversi appuntamenti con artisti italiani, fra i quali Laura Pausini, Achille Lauro e Ultimo, previsto con due date.

Secondo ‘Rockol’ e ‘TeleBari’, che hanno ripreso l’indiscrezione, un concerto della band allo stadio barese avrebbe anche un precedente significativo. ‘Rockol’ ricorda infatti che l’ultima grande star internazionale ad aver suonato al San Nicola sarebbe stata Tina Turner nel 1990, durante il tour collegato all’album Foreign Affair. L’eventuale esibizione di Chris Martin e compagni arriverebbe quindi a oltre trentacinque anni di distanza.

Per ora, però, il quadro resta legato alle anticipazioni diffuse in rete e non risultano annunci ufficiali da parte dei Coldplay, del management o degli organizzatori italiani e la stessa fan page dalla quale sono partite alcune delle voci ha presentato Bari come una possibilità ancora da confermare.

Anche il periodo indicato per il concerto deve quindi essere considerato parte delle indiscrezioni.

Quali città italiane potrebbero ospitare i Coldplay nel 2027

Bari non è l’unica città italiana entrata nelle ricostruzioni delle ultime ore, e alcune voci relative al possibile tour dei Coldplay in Italia nel 2027 indicano anche Torino, Milano, Roma e Napoli, delineando l’ipotesi di più appuntamenti distribuiti nel Paese. Neppure per queste tappe, tuttavia, sono state comunicate date ufficiali.

L’attesa nasce anche dal fatto che l’ultima serie di concerti italiani della band risale al 2024, da allora l’eventualità di un nuovo passaggio nel nostro Paese accompagna le discussioni dei fan, soprattutto in vista della futura programmazione internazionale del gruppo. Secondo quanto riportato dalle fonti, un nuovo annuncio potrebbe arrivare verso la fine del 2026, con novembre e dicembre indicati come periodo possibile per conoscere i programmi successivi.

I Coldplay sono reduci dal lungo percorso live legato a Music of the Spheres, progetto che ha confermato la dimensione globale raggiunta dal gruppo fondato a Londra alla fine degli anni Novanta. Da ‘Yellow’ e ‘The Scientist’ fino a ‘Fix You’, ‘Viva la Vida’ e ai lavori più recenti, la band ha costruito negli anni un pubblico internazionale che ha trasformato ogni nuova tournée in un evento capace di richiamare spettatori da più Paesi.

Per capire se lo Stadio San Nicola entrerà davvero nel prossimo tour bisognerà quindi attendere gli annunci della band. Se le voci trovassero conferma, Bari potrebbe diventare una delle tappe italiane di uno dei tour internazionali più attesi del 2027, insieme alle altre città che in queste settimane sono entrate nel possibile itinerario dei Coldplay.