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Club di calcio più costosi al mondo: 2 società italiane in top 10

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Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

La storia del calcio è piena di società che sono passate di mano, alcune anche negli ultimi anni: di solito quando un club cambia proprietà succede al termine di operazioni milionarie che nella maggior parte dei casi fanno sognare i tifosi. Nella classifica delle compravendite più onerose di sempre, c’è un dominio di squadre inglesi ma è presente anche l’Italia, in top ten con ben due società.

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