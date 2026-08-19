Club di calcio più costosi al mondo: 2 società italiane in top 10
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La storia del calcio è piena di società che sono passate di mano, alcune anche negli ultimi anni: di solito quando un club cambia proprietà succede al termine di operazioni milionarie che nella maggior parte dei casi fanno sognare i tifosi. Nella classifica delle compravendite più onerose di sempre, c’è un dominio di squadre inglesi ma è presente anche l’Italia, in top ten con ben due società.
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