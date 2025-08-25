Dopo aver trascorso delle settimane presso Villa Oleandra lungo le sponde del lago di Como, George Clooney si prepara per lasciare la sua residenza

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

George Clooney è una delle star più famose e amate di Hollywood. Nato nel Kentucky nel 1961, Clooney ha costruito una carriera fatta di successi che gli hanno valso anche l’Oscar. Al di là dello schermo, però, anche la sua vita privata ha conquistato l’attenzione e l’amore del pubblico. Dal matrimonio con l’avvocata Amal Alamuddin, figura di spicco nel campo dei diritti umani, fino alla scelta di trascorrere gran parte delle sue estati sul Lago di Como.

Clooney lascia il lago di Como alla volta di Venezia

È proprio a Laglio che Clooney ha trovato la sua seconda casa, Villa Oleandra, una dimora storica affacciata sulle acque placide del lago. Nonostante sia più volte girata la notizia che Clooney volesse vendere la proprietà, per ora la star sembra ancora legata alla villa. Qui l’attore organizza anche eventi benefici di grande risonanza.

Uno degli ultimi ha visto la sua residenza comasca trasformarsi nel cuore pulsante di una raccolta fondi per la Clooney Foundation for Justice, l’organizzazione non-profit fondata insieme ad Amal. L’iniziativa ha attirato sedici benefattori da Asia, Medio Oriente e Stati Uniti, pronti a versare cifre comprese tra i 60 mila e i 173 mila dollari per partecipare a cinque giorni di esperienze uniche.

Dopo aver trascorso settimane nel lago di Como, tra eventi e relax, Clooney si prepara ora per andare a Venezia. L’attore americano è infatti atteso al Lido per partecipare alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, uno degli eventi più prestigiosi del settore. La data da segnare sul calendario è il 28 agosto, quando Clooney sfilerà sul red carpet in occasione della proiezione del suo nuovo film, “Jay Kelly”.

“Jay Kelly”: il nuovo film di Clooney

Venezia, con la sua Mostra del Cinema, è pronta ad accogliere come ogni anno molte star internazionali tra le quali spicca Clooney. George Clooney, però, quest’anno si presenta come uno dei protagonisti assoluti dell’edizione 2025. L’attenzione a Venezia è tutta puntata su di lui e sul nuovo film “Jay Kelly”, diretto da Noah Baumbach, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense.

Tra le sue ultime opere ci sono pellicole come Storia di un matrimonio (Marriage Story), Rumore bianco (White Noise) e appunto Jay Kelly. Proprio sul set di Rumore bianco (2022) Noah Baumbach ha conosciuto la co-sceneggiatrice del film Jay Kelly, l’attrice inglese Emily Mortimer. In questa nuova pellicola Clooney interpreta un attore di successo, Jay Kelly appunto, alle prese con una profonda crisi d’identità. Il protagonista si trova costretto a fare i conti con il peso della fama e con il timore di non essere più all’altezza.

La storia promette di essere una delle più apprezzate del Festival. Al fianco di Clooney ci sarà un cast d’eccezione: Adam Sandler nei panni del suo manager Ron, Laura Dern, Greta Gerwig e l’italiana Alba Rohrwacher, attrice amatissima anche all’estero. Una squadra che mescola icone hollywoodiane e talenti europei, pronta a dare vita a una commedia drammatica dal forte impatto emotivo.

La critica attende con curiosità questo film che potrebbe segnare per Clooney un ritorno ai ruoli più intensi della sua carriera. Le riprese sono cominciate nel marzo 2024 e si sono tenute prima a New York e Londra per poi continuare nel maggio 2024 in Toscana. Qui sia la Val d’Orcia che Arezzo sono state scelte come località per le scene del film.