Un salotto galleggiante di lusso ha esordito sul Lago di Como è la Venetian Panoramic Limousine di Airon Marine inaugurata da George Clooney in persona

Un debutto esclusivo sulle acque del Lago di Como ha portato sotto i riflettori una nuova imbarcazione di lusso, concepita come un autentico salotto galleggiante, e a inaugurare il primo viaggio non poteva che essere George Clooney, da tempo residente a Laglio insieme alla moglie Amal, da sempre legato al fascino e alle tradizioni lariane.

Cos’è il Salotto Galleggiante sul Lago di Como

Più di una semplice imbarcazione, la barca firmata Airon Marine è un autentico salotto galleggiante pensato per vivere il Lago di Como con esclusività e comfort. Con oltre nove metri di lunghezza e più di due di larghezza, la barca può accogliere fino a quattordici persone, garantendo stabilità e fluidità di navigazione grazie a una carena idrodinamica; lo scafo in vetroresina rinforzata e i collaudi effettuati direttamente sul lago assicurano prestazioni elevate e massima sicurezza.

L’interno è concepito come un vero spazio living: sedute rivestite in pelle cucita a mano, braccioli ergonomici e un’illuminazione a led progettata per creare atmosfere intime e suggestive. Due mobili bar in mogano e un impianto audio di ultima generazione completano l’esperienza a bordo, trasformando ogni spostamento in un momento di piacere condiviso.

A rendere l’imbarcazione unica sono i dettagli che ne rafforzano l’eleganza: materiali di pregio, luci soffuse e soluzioni tecniche che ottimizzano i consumi senza sacrificare il comfort. Così la Panoramic Limousine si fonde armoniosamente con lo scenario del lago, unendo innovazione e stile in perfetto equilibrio con la tradizione di ospitalità e raffinatezza che da sempre caratterizza il territorio lariano.

Perché George Clooney ha inaugurato la Venetian Panoramic Limousine

Il primo viaggio ufficiale della Venetian Panoramic Limousine è stato strettamente legato a uno degli eventi più esclusivi dell’estate comasca: il soggiorno benefico organizzato dalla Clooney Foundation for Justice. Per alcuni giorni George e Amal Clooney hanno accolto un gruppo ristretto di benefattori internazionali sulle rive del Lago di Como, offrendo loro un programma fatto di ricevimenti, momenti di confronto e cene private.

La cornice a terra è stata Villa Passalacqua, dimora storica di Moltrasio trasformata in hotel a cinque stelle e riconosciuta tra i migliori al mondo, mentre sull’acqua i protagonisti hanno potuto scoprire il lago da una prospettiva privilegiata a bordo della nuova creazione di Airon Marine.

L’imbarcazione ha accompagnato gli ospiti in una navigazione esclusiva tra ville ottocentesche e scorci naturali, con la stessa coppia Clooney a fare da guida. I due hanno accolto personalmente i sostenitori della Fondazione con un ricevimento di benvenuto e con una festa in giardino, trasformando il debutto della Panoramic Limousine in un’esperienza dal forte valore simbolico. La barca è diventata infatti emblema di design e tecnologia italiana in un contesto che univa glamour, filantropia e impegno sociale.

La Fondazione, creata dai Clooney, ha come obiettivo quello di offrire assistenza legale gratuita a chi vede violati i propri diritti fondamentali, con particolare attenzione alla difesa della libertà di parola e alla tutela delle donne in oltre quaranta Paesi. Durante il soggiorno comasco i benefattori – sedici in tutto – hanno contribuito con donazioni a partire da 160 mila euro a persona, sostenendo progetti che includono il monitoraggio di processi iniqui, la contestazione di leggi ingiuste e l’apertura di centri di supporto legale per i più vulnerabili.