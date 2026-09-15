Clooney e la polemica prezzi alla Mostra di Venezia: il suo gesto

Mentre esplode la polemica per i prezzi sempre più alti degli alloggi al Lido durante la Mostra del Cinema, George Clooney si paga soggiorno e cene

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La Mostra del Cinema di Venezia richiama ogni anno al Lido star internazionali, registi e appassionati, trasformando la laguna nella capitale mondiale del grande schermo. Nell’edizione 2026, però, accanto ai film e ai red carpet si è discusso molto dell’aumento dei prezzi. In questo clima, George Clooney si è reso protagonista di una decisione che non è passata inosservata.

Il gesto di George Clooney alla Mostra del Cinema di Venezia

George Clooney è stato uno dei personaggi più legati alla Mostra del Cinema di Venezia, organizzata dal 2 al 12 settembre 2026. Negli anni l’attore, regista e produttore statunitense ha presentato al Lido diversi film. Inoltre, Venezia occupa un posto importante nella sua vita privata perché nel 2014 ha sposato Amal Alamuddin. Nel 2026 Clooney è tornato al Lido per ricevere il Leone d’Oro alla carriera dell’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. L’attore è arrivato a Venezia con la moglie Amal martedì 1° settembre ed è rimasto per cinque notti.

La coppia ha soggiornato al Belmond Hotel Cipriani, storica struttura di lusso sull’isola della Giudecca. Come riporta ‘La Repubblica’, durante la permanenza, i due avrebbero cenato anche all’Aman Venice e al ristorante Da Ivo, un altro indirizzo particolarmente amato dai vip. A richiamare l’attenzione è stata soprattutto la scelta di Clooney di sostenere personalmente i costi della permanenza veneziana. Secondo quanto riportato, l’attore avrebbe pagato sia le cinque notti trascorse con Amal al Belmond Hotel Cipriani sia le cene organizzate durante il soggiorno. Il gesto ha assunto un significato particolare proprio nell’anno in cui il tema dei prezzi al Lido è diventato uno degli argomenti più discussi.

La presenza alla Mostra, inoltre, è servita a Clooney anche per anticipare un nuovo progetto professionale. Durante la masterclass organizzata il 3 settembre alla Match Point Arena del Lido, l’attore ha rivelato di essere al lavoro su una serie televisiva che dovrebbe essere girata proprio a Venezia a partire dal 2027. Non sono stati comunicati il titolo, la trama, il cast o la piattaforma che distribuirà il progetto, ma l’annuncio conferma la volontà dell’artista di tornare a lavorare in Italia.

I tema prezzi alla Mostra di Venezia e le parole del direttore Barbera

Il gesto di George Clooney si inserisce in una discussione più ampia sulla sostenibilità economica della Mostra del Cinema. Durante i giorni del festival, la domanda di camere, appartamenti, ristoranti e trasporti cresce rapidamente. Il problema non riguarda solamente il pubblico. A dover sostenere queste spese sono anche critici, collaboratori, operatori del settore e giornalisti che devono rimanere a Venezia per molti giorni. Per alcune realtà editoriali più piccole la trasferta può, quindi, diventare difficile da affrontare.

Intervistato da ‘La Repubblica’ al termine della manifestazione, il direttore Alberto Barbera non ha nascosto la propria preoccupazione. Parlando del confronto con gli altri grandi festival internazionali, ha dichiarato: “Venezia costa molto più di Cannes. Alberghi e alloggi privati hanno avuto aumenti ingiustificati. È un problema per il futuro: la gente non può più permettersi di venire.”

Barbera ha poi riassunto il problema attraverso un’immagine particolarmente netta: “Non si può considerare la Mostra una mucca da mungere: a forza di mungerla, la mucca muore”. Le parole del direttore, riportate sempre da ‘La Repubblica’, indicano il rischio di puntare sui guadagni immediati senza valutare le conseguenze future. Se soggiornare al Lido diventa proibitivo, una parte del pubblico e degli operatori potrebbe infatti rinunciare oppure ridurre i giorni di permanenza. Nel lungo periodo ciò potrebbe rendere il festival più esclusivo, ma anche meno accessibile e meno partecipato.