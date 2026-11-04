Clooney cerca una vera "mamma italiana" per il suo ristorante

George Clooney cerca una vera mamma italiana per il suo nuovo ristorante e punta sulle ricette della tradizione per un progetto dal carattere familiare

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George Clooney si prepara a una nuova avventura imprenditoriale nel Sud della Francia, dove aprirà un ristorante italiano per il quale è alla ricerca di una persona che sappia interpretare la tradizione gastronomica del Bel Paese e portare in tavola i sapori della cucina di famiglia.

Dove aprirà il nuovo ristorante di George Clooney

Il nuovo ristorante di George Clooney aprirà a Cotignac, un borgo del dipartimento del Var, nel cuore della Provenza, a poca distanza da Brignoles, dove l’attore e la moglie Amal hanno acquistato una proprietà nel 2021.

Secondo quanto riportato da ‘Gambero Rosso’, il locale dovrebbe sorgere negli spazi di un’ex pizzeria, chiusa da circa un anno e attualmente interessata da lavori di ristrutturazione. Al progetto partecipa anche Graham Porter, imprenditore canadese attivo nel settore dell’ospitalità e legato all’Hôtel Lou Calen, struttura ricettiva situata nella stessa località.

Cotignac è un borgo caratteristico della Provenza, dominato da un’imponente parete di tufo nella quale si aprono grotte e antichi ambienti scavati nella roccia; il centro storico conserva edifici dalle facciate color ocra e stradine che conducono al corso principale, ombreggiato dai platani e animato da caffè e ristoranti e attorno al paese si estende il paesaggio della campagna provenzale, segnato dalla presenza di vigneti e oliveti.

Inserito tra i Plus Beaux Villages de France, Cotignac si distingue per il suo patrimonio storico e per la tranquillità che caratterizza questa parte della Francia, frequentata negli anni anche da diversi personaggi dello spettacolo. Tra i nomi legati al territorio figurano anche Brad Pitt, proprietario della tenuta vinicola Château Miraval insieme ad Angelina Jolie, ed Eric Idle, celebre membro dei Monty Python.

Perché George Clooney cerca una “mamma italiana”

Per il suo nuovo ristorante, George Clooney vuole puntare sulla tradizione culinaria italiana e su un’idea di ospitalità che richiami l’atmosfera della cucina di famiglia; per questo motivo, l’attore è alla ricerca di una donna italiana alla quale affidare un ruolo centrale nel progetto, con l’intenzione di portare nel locale le ricette e le consuetudini della gastronomia domestica.

Come riportato da ‘Gambero Rosso’, che cita un’intervista rilasciata da Graham Porter al ‘Sunday Times’, George Clooney avrebbe già coinvolto i propri contatti in Italia per trovare una “vera mamma italiana”. La ricerca sarebbe dunque già avviata, anche se al momento non sono stati resi noti i criteri di selezione o le competenze richieste alla futura responsabile della cucina, ma sembra essere stata indicata una fascia d’età compresa tra i 45 e i 70 anni.

L’apertura del ristorante è prevista per maggio 2027, anche se restano ancora da definire alcuni aspetti del progetto, a cominciare dal nome del locale e dal menu, sul quale non sono state diffuse anticipazioni. La nuova iniziativa potrebbe inoltre rafforzare il legame tra George Clooney e il territorio provenzale, come già accaduto in Italia con il lago di Como.

Nel 2002, infatti, l’attore acquistò la sua celebre villa sul lago di Como, diventando negli anni uno dei volti internazionali maggiormente associati al territorio, che continua a frequentare e nel quale trascorre spesso le proprie vacanze.