Clooney cambia le facciate di Villa Oleandra: disagi a Laglio

Prendono il via alcuni lavori di ristrutturazione per Villa Oleandra, la splendida dimora di George Clooney sul lago di Como: ecco cosa succede a Laglio

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Villa Oleandra cambia faccia, o meglio… cambia facciata: la splendida dimora storica, che da tanti anni appartiene a George Clooney, affronta dopo lungo tempo dei lavori di ristrutturazione che andranno a modificare il suo aspetto esteriore. In particolare, si tratta della tinteggiatura delle facciate che, nel giro dei prossimi giorni, acquisteranno nuova freschezza. La residenza, affacciata sul lago di Como, è una delle proprietà preferite dall’attore hollywoodiano, atteso come ogni estate assieme alla sua famiglia – probabilmente non prima del termine dei lavori. Nel frattempo, a Laglio ci saranno alcuni disagi nella circolazione.

I lavori di tinteggiatura a Villa Oleandra

Sono passati quasi 25 anni da quando George Clooney, innamoratosi perdutamente del lago di Como e dei suoi magnifici paesaggi, ha acquistato una proprietà nei pressi del borgo di Laglio: la sua “casa delle vacanze”, Villa Oleandra, è una dimora storica tra le più lussuose della sponda occidentale del Lario, letteralmente a ridosso dell’acqua. Ben protetta da mura e alte siepi per nasconderla da sguardi indiscreti, la villa si trova in una posizione strategica ed è diventata, nel corso del tempo, una tappa fissa dell’estate per Clooney e sua moglie Amal Alamuddin, anch’essa rimasta folgorata dall’Italia e dalle sue bellezze.

Dall’acquisto di Villa Oleandra, risalente al 2002, è passato tanto tempo: George Clooney ha dunque deciso di fare un restyling importante alla sua residenza italiana, programmando alcuni lavori di ristrutturazione che includono la tinteggiatura delle facciate. La villa, da poco comparsa in un cameo nel film “Il Diavolo veste Prada 2”, si prepara così a cambiare aspetto e, come ogni anno, anche quest’estate tornerà ad accogliere l’attore e la sua famiglia, stavolta con sembianze diverse.

Disagi a Laglio per i lavori alla villa di George Clooney

George Clooney ha deciso di ritinteggiare le facciate di Villa Oleandra: un’operazione che porterà una ventata di freschezza a Laglio, ma anche alcuni disagi alla circolazione automobilistica, dal momento che i lavori verranno svolti proprio a ridosso della strada principale che costeggia il lago di Como. A darne notizia, come riporta il quotidiano “La Provincia di Como”, è l’amministrazione provinciale mediante un comunicato che annuncia cambiamenti nella viabilità durante il periodo dei lavori di ristrutturazione.

In particolare, verrà istituito il senso unico alternato lungo la S.P. 71, ovvero la strada provinciale che collega la città di Como ai borghi dell’alto lago, chiamata anche la “Vecchia Regina”. La strada, considerata una delle più panoramiche dei grandi laghi del Nord Italia, è in alcuni punti molto stretta e non è raro che sia interessata da modifiche nella viabilità, spesso per permettere lavori di vario genere. Come in questo caso: il traffico verrà regolamentato “per consentire lavori di tinteggiatura delle facciate dell’immobile residenziale denominato Villa Oleandra”, spiega l’amministrazione.

Il senso unico alternato a Laglio, lungo la strada provinciale 71, sarà in vigore da lunedì 25 maggio a mercoledì 10 giugno 2026, nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 18:00 – ad esclusione di sabato, domenica e giorni festivi. Per residenti e turisti, dunque, ci saranno alcuni disagi nel percorrere la strada litoranea, proprio all’inizio della stagione calda che attirerà moltissimi visitatori nel nostro Paese. Ma saranno lavori di breve durata, che anzi porteranno un po’ di curiosità nei confronti di quello che sarà il nuovo aspetto della villa di George Clooney.