I Clinton in vacanza in barca lungo la Costiera Amalfitana

I Clinton sono stati avvistati mentre navigavano in barca lungo la Costiera Amalfitana, con una sosta a Nerano prima di proseguire verso le Eolie

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Tra gli arrivi internazionali che stanno caratterizzando l’estate campana si aggiungono la Bill e Hillary Clinton, avvistati lungo la Costiera Amalfitana durante una vacanza privata che ha riportato la coppia in un territorio già legato alla storia politica dell’ex presidente statunitense.

Quali sono le tappe dei Clinton in Costiera Amalfitana

Secondo le informazioni pubblicate dal settimanale ‘Oggi’, Bill e Hillary Clinton sono arrivati in Campania a bordo di un volo privato atterrato all’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, nel territorio di Pontecagnano.

Dopo aver lasciato l’aeroporto, l’ex presidente degli Stati Uniti e la moglie hanno raggiunto il porto e si sono imbarcati sull’Eos, uno yacht a vela lungo 93 metri e considerato tra le più grandi della sua categoria, appartenente al magnate dei media Barry Diller e alla stilista Diane von Fürstenberg, che avrebbero ospitato la coppia durante questa parte del viaggio.

La navigazione si è concentrata lungo la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina; l’Eos ha compiuto due passaggi intorno all’arcipelago di Li Galli, formato da tre piccoli isolotti situati di fronte a Positano.

L’unica discesa a terra documentata è avvenuta a Nerano, nella baia di Marina del Cantone; Bill e Hillary Clinton hanno pranzato al ristorante Lo Scoglio, attività della famiglia De Simone.

Il pasto, secondo quanto riferito dalle cronache locali, è stato preparato con ingredienti legati alla cucina del territorio e ha compreso pasta, specialità di mare e dolci. Dopo il pranzo, i Clinton sono tornati sull’imbarcazione e hanno ripreso la navigazione.

Bill Clinton, oggi settantanovenne, è stato il quarantaduesimo presidente degli Stati Uniti dal 1993 al 2001. Prima dell’ingresso alla Casa Bianca aveva ricoperto gli incarichi di procuratore generale e governatore dell’Arkansas. Dopo la conclusione del secondo mandato presidenziale ha proseguito l’attività pubblica attraverso iniziative umanitarie, interventi internazionali e progetti promossi dalla fondazione che porta il suo nome.

Hillary Clinton, settantottenne, ha costruito a sua volta un lungo percorso nelle istituzioni statunitensi. È stata senatrice dello Stato di New York e segretaria di Stato durante la presidenza di Barack Obama, oltre ad avere partecipato alle elezioni presidenziali del 2016 come candidata del Partito Democratico. I due si conobbero mentre studiavano legge all’Università di Yale e si sposarono nel 1975.

Dove prosegue la vacanza dei Clinton

Secondo uno studio della Confederazione nazionale dell’artigianato dedicato al comparto turistico, la Costiera Amalfitana rientra tra le destinazioni italiane più richieste del Mediterraneo italiano.

Già nel 1994, quando era presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton visitò Amalfi in occasione del vertice del G7 organizzato a Napoli. A distanza di oltre trent’anni, il ritorno è avvenuto in forma privata e con un programma dedicato soprattutto alla navigazione.

Dopo la tappa tra la Costiera Amalfitana e Nerano, lo yacht ha lasciato le acque campane per dirigersi verso le isole Eolie. La vacanza dei Clinton conferma il richiamo che la Campania continua a esercitare sulle personalità internazionali, soprattutto durante la stagione estiva, quando le isole e le località costiere diventano mete privilegiate per soggiorni riservati.

Nelle ultime settimane le cronache hanno raccontato anche le vacanze di Sofia Vergara e Dua Lipa, avvistate in diverse località della regione; alcuni componenti della famiglia reale marocchina hanno invece scelto Capri, che continua a occupare un posto centrale tra le destinazioni frequentate dal turismo internazionale di fascia alta.