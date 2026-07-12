Bisio esalta il Cilento: "Ha cancellato i pregiudizi sul Sud"

Claudio Bisio, nominato cittadino onorario di Castellabate, ha spiegato come la fama della città e della zona sia molto cambiata dopo il film

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Claudio Bisio torna nel luogo che ha segnato una delle commedie italiane più popolari del cinema italiano: Benvenuti al Sud. Con Benvenuti al Sud e poi Benvenuti al Nord, l’attore ha giocato con stereotipi, paure e luoghi comuni tra Nord e Sud Italia, trasformandoli in materia comica ma anche in racconto nazionale. Ora, Castellabate torna set cinematografico per un nuovo film della serie e Claudio Bisio riceve la cittadinanza onoraria del borgo cilentano.

Claudio Bisio a Castellabate: pregiudizi sul Sud

Il legame tra Claudio Bisio e la cittadina di Castellabate diventa sempre più forte e significativo. Il Comune ha deciso di conferirgli la cittadinanza onoraria durante una cerimonia in programma al Castello dell’Abate. Il riconoscimento ha un forte valore simbolico. Nel film del 2010 Bisio interpretava un direttore delle poste del Nord trasferito per punizione nel Cilento, convinto di trovare arretratezza, caos e pericoli. La commedia funzionava proprio perché prendeva di petto i pregiudizi più radicati, ribaltandoli attraverso l’incontro con una comunità accogliente, ironica e vitale.

A distanza di sedici anni, Castellabate è diventata una destinazione molto famosa. Nell’intervista concessa a ‘Il Mattino’, Claudio Bisio ha raccontato il suo ritorno a Castellabate. Parlando di come ha ritrovato il paese, l’attore ha detto che “È diventato un piccolo gioiello”. La frase descrive un luogo che è cresciuto senza perdere del tutto la propria identità. Bisio ha ricordato che alcuni edifici un tempo vecchi oggi sono diventati strutture ricettive curate.

Il tema più interessante, però, resta quello dei pregiudizi. Sempre a ‘Il Mattino’ ha raccontato il modo con cui lui e Angela Finocchiaro interpretavano due personaggi pieni di paure verso il Mezzogiorno. Bisio ha così spiegato: “All’epoca sia io che mia moglie nel film, la magistrale Angela Finocchiaro, eravamo pieni di pregiudizi. Il Cilento li ha cancellati tutti”. Nella stessa intervista, l’attore ha definito i vecchi stereotipi come “roba da boomer”. Bisio ha raccontato il suo splendido rapporto con i cilentani e ha citato persino un piatto nato quasi per gioco: lo “spaghetto alla Bisio”, con fiori di zucca, burrata e gamberi.

Da Benvenuti al Sud a Bentornati al Sud: sequel e ritorno nel Cilento

Benvenuti al Sud uscì nel 2010 con la regia di Luca Miniero ed era il remake italiano del successo francese Giù al Nord. La trama ruotava attorno ad Alberto Colombo, impiegato postale del Nord interpretato da Claudio Bisio, trasferito nel Sud dopo aver tentato di ottenere con l’inganno un posto a Milano. Arrivato a Castellabate carico di timori e stereotipi, Alberto scopriva una realtà molto diversa da quella immaginata.

Nel cast figuravano attori come Alessandro Siani nel ruolo di Mattia Volpe, Angela Finocchiaro nei panni di Silvia, Valentina Lodovini, Salvatore Misticone e Giacomo Rizzo. La commedia divenne un fenomeno nazionale. Il successo portò nel 2012 a Benvenuti al Nord, sempre diretto da Luca Miniero, che ribaltava la prospettiva. Questa volta era Mattia, il personaggio di Alessandro Siani, a confrontarsi con Milano e con gli stereotipi sul Nord.

Il nuovo capitolo, Bentornati al Sud, riporta Bisio e Siani a Castellabate. Le riprese sono iniziate l’8 giugno 2026 e dureranno sette settimane tra Castellabate, Roma e Milano. Nel cast tornano Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro e attori come Giacomo Rizzo e Valentina Lodovini. La trama completa non è stata ancora svelata nei dettagli, ma il titolo suggerisce un ritorno consapevole. Non sarà più riguardo ai pregiudizi verso la città, ma un confronto con ciò che è cambiato dopo tanti anni.