Claudio Baglioni vuole diventare sindaco di Roma (per un giorno)

Dopo i problemi di salute che lo hanno allontanato dal palco, Claudio Baglioni torna a dare spettacolo a Roma e rivela il sogno di diventare sindaco

Sono passati alcuni mesi da quando il “GrandTour – La vita è adesso” di Claudio Baglioni avrebbe dovuto prendere il via, portandolo in giro tra le più splendide località italiane. Il cantautore, purtroppo, ha dovuto annullare tutto proprio ad un passo dall’esordio del tour, a causa di un problema di salute che lo ha costretto a riposo per ben 90 giorni. Ma adesso l’attesa è finita, e a sorpresa, Baglioni ha annunciato il suo ritorno sul palco, in un luogo che ha segnato la sua carriera – e pure la musica italiana.

Claudio Baglioni e i concerti a Villa Borghese

“Ho temuto di non tornare mai più sul palco. Ho temuto anche di peggio” – ha raccontato Claudio Baglioni al Campidoglio, durante la serata di presentazione dei suoi prossimi concerti. Il cantautore romano, che – a malincuore – ha dovuto rimandare il suo “GrandTour” all’estate 2027 per via di una polmonite interstiziale acuta che lo ha colpito qualche mese fa, ora è pronto a rimettersi in gioco. Si prepara infatti al grande evento “Che notte è questa!”, una serie di sette date che lo vedranno impegnato nella sua Roma.

Il primo appuntamento è per il 24 ottobre 2026, una data simbolica: saranno passati esattamente 44 anni da quando, nel 1982, Claudio Baglioni aveva tenuto il suo leggendario raduno “Alé-oó”, considerato il primo grande concerto all’aperto nella storia della musica leggera italiana. Anche la location sarà la stessa, ovvero Villa Borghese. “Quello fu un finale, la chiusura di un ciclo. Questa è una ripartenza. Pensavo che veramente la parola fine fosse arrivata” – ha ammesso Baglioni, come riporta il “Corriere della Sera”.

Dunque, il cantautore riparte alla grande: oltre al concerto del 24 ottobre, sono previsti ulteriori appuntamenti il 25, 27, 28, 30 e 31 ottobre e il 1° novembre, sempre a piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. E non è finita qui, ovviamente. Baglioni recupererà il suo “GrandTour”, che dovrebbe andare in scena la prossima estate 2027 con ben 50 date in giro per tutta l’Italia. Il gran finale è previsto ancora a Roma, il 23 ottobre 2027 ai Fori Imperiali, dove si terrà l’evento live “Che notte è questa! Il ritorno”. Il suo ultimo concerto? A quanto pare, non ancora: “Sarà l’ultimo di una serie, un avvenimento globale, farò qualcosa che non è mai stato fatto” – ha annunciato il cantautore.

Claudio Baglioni diventa sindaco di Roma

Se Claudio Baglioni si sta preparando al suo grande ritorno sul palco, non sembrano esserci altre esperienze musicali in vista. A chi gli chiede se vorrebbe tornare a ricoprire il ruolo di direttore artistico del “Festival di Sanremo”, come accaduto nelle edizioni 2018 e 2019, il cantautore ha risposto senza alcun dubbio: “Preferisco fare il sindaco per un giorno”. Una proposta che era arrivata poco prima proprio dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, e che Baglioni sembrerebbe voler cogliere al volo.

D’altra parte, il cantautore ha sempre avuto un legame speciale con la Città Eterna. Nato e cresciuto tra Monte Sacro e Centocelle, ha ammesso: “Roma è la città in assoluto che mi mette più tensione nel momento in cui vado a fare il mio mestiere. Qui devo dimostrare di più”. Il suo desiderio? “La mia carriera vorrei chiuderla a Centocelle, dove sono nato”. E mentre il sindaco Gualtieri lo ha già invitato all’inaugurazione di un parco nel suo quartiere natale, il presidente del Municipio Roma V Mauro Caliste ha redatto una nota: “Centocelle è pronta ad accogliere Claudio Baglioni per il suo ultimo concerto. Il legame con il quartiere è molto forte, come ricorda anche il murale a piazza San Felice da Cantalice. Se vorrà farlo qui, sarà una grande festa”.