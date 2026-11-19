È stata presentata la 36a edizione del report Main Streets Across the World di Cushman & Wakefield che rivela quali sono le vie del lusso più care al mondo. Il report, per stilare la nuova classifica del 2026, non si è limitato a considerare i prezzi degli affitti, ma ha analizzato anche le modalità di utilizzo degli spazi, esaminando l’attività di locazione delle principali strade dello shopping. Nel corso di un anno, i canoni di locazione delle vie commerciali più prestigiose al mondo sono saliti del 3%, un rallentamento rispetto alla crescita del 5% registrata nel 2024 e del 4,3% nel 2025.