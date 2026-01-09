Questo sito contribuisce all’audience di

La classifica dei treni peggiori d'Italia del 2025

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Quali sono stati i peggiori treni in Italia nel 2025? A rivelarlo è il nuovo Dossier AltraVelocità di Europa Radicale. Nella classifica, per ogni tratta, sono stati indicati valori che riguardano il ritardo medio, la percentuale di puntualità e la giornata con il ritardo peggiore.

