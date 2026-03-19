Sinner tra i tennisti più ricchi di sempre, quanto ha guadagnato

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Jannik Sinner è presente nella classifica dei dieci tennisti che hanno guadagnato di più dai montepremi dei tornei: il campione altoatesino si trova in compagnia di leggende dello sport come Serena Williams, Roger Feder e Rafael Nadal.