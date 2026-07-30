Spiagge più belle del mondo, una è in Italia: la classifica 2026
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C’è anche una spiaggia italiana nella classifica delle migliori spiagge al mondo nel 2026 stilata dal portale Beach.com. Per stilare la graduatoria sono state raccolte le opinioni di esperti di viaggio, creator e conoscitori del territorio, per poi passare a un’analisi scientifica attraverso i dati forniti dai satelliti della NASA sul colore e la limpidezza delle acque, insieme a più di 93mila recensioni su Google.
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