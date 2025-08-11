La classifica delle spiagge meno costose in Italia nel 2025
di
Nuova edizione dell’indagine annuale di Altroconsumo dedicata ai prezzi degli stabilimenti balneari in Italia: sono state contattate 213 strutture in 10 diverse località del nostro Paese, chiedendo un preventivo per un ombrellone e due sdraio o lettini nella settimana che va dal 3 al 5 agosto 2025. A livello generale è emerso un aumento del 5% in più rispetto allo stesso periodo del 2024: i prezzi delle spiagge sono saliti più dell’inflazione che negli ultimi 12 mesi non ha superato il 2%. Salgono anche le spese per i servizi aggiuntivi come docce e cabine.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Invasione di cavallette in spiaggia a Rimini: cosa sta succedendo
-
Falkensteiner Family Resort Lido, eccellenza del turismo familiare in Alto Adige
-
Alga tossica nel mare italiano: dove si trova e come riconoscerla
-
Allarme frutta in Italia: cosa sta succedendo
-
Allarme in Riviera Romagnola: cosa sta succedendo
-
Il maxi cartellone con la banana alla Fontana di Trevi è un caso
-
Catenanuova, perché è il borgo più caldo d'Europa
-
In Italia puoi mangiare un menù stellato da 6 portate a 20 euro
-
A Manduria in Puglia è scoppiato il caso topless in spiaggia