La classifica delle spiagge meno costose in Italia nel 2025

Nuova edizione dell’indagine annuale di Altroconsumo dedicata ai prezzi degli stabilimenti balneari in Italia: sono state contattate 213 strutture in 10 diverse località del nostro Paese, chiedendo un preventivo per un ombrellone e due sdraio o lettini nella settimana che va dal 3 al 5 agosto 2025. A livello generale è emerso un aumento del 5% in più rispetto allo stesso periodo del 2024: i prezzi delle spiagge sono saliti più dell’inflazione che negli ultimi 12 mesi non ha superato il 2%. Salgono anche le spese per i servizi aggiuntivi come docce e cabine.