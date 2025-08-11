Questo sito contribuisce all’audience di

La classifica delle spiagge meno costose in Italia nel 2025

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Nuova edizione dell’indagine annuale di Altroconsumo dedicata ai prezzi degli stabilimenti balneari in Italia: sono state contattate 213 strutture in 10 diverse località del nostro Paese, chiedendo un preventivo per un ombrellone e due sdraio o lettini nella settimana che va dal 3 al 5 agosto 2025.  A livello generale è emerso un aumento del 5% in più rispetto allo stesso periodo del 2024: i prezzi delle spiagge sono saliti più dell’inflazione che negli ultimi 12 mesi non ha superato il 2%. Salgono anche le spese per i servizi aggiuntivi come docce e cabine.

