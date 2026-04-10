Classifica delle spiagge preferite dagli italiani: novità al top

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Cambia la classifica delle località balneari italiane con più pernottamenti nel 2025: la graduatoria è il frutto dei dati pubblicati dall’Istat e dagli uffici di statistica regionali. In generale a spiccare per numero di presenze sono le località della Riviera Romagnola che dominano nelle prime dieci posizioni della graduatoria.