Classifica delle spiagge preferite dagli italiani: novità al top
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Cambia la classifica delle località balneari italiane con più pernottamenti nel 2025: la graduatoria è il frutto dei dati pubblicati dall’Istat e dagli uffici di statistica regionali. In generale a spiccare per numero di presenze sono le località della Riviera Romagnola che dominano nelle prime dieci posizioni della graduatoria.
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