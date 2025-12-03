La classifica dei social network più usati in Italia nel 2025

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Il “pubblico” non cambia, ma si redistribuisce sui vari social network: è quanto emerge dalla nuova analisi condotta dall’esperto Vincenzo Cosenza, sulla base dei dati Audicom-sistema Audiweb riguardanti il 2024 e parte del 2025. L’utilizzo dei social network in Italia rimane costante, senza registrare grandi crescite, ma gli utenti si spostano tra le varie piattaforme. E così, mentre si registra il crollo di X, i colossi del web restano più o meno stabili, resistendo alle new entry che attirano soprattutto i giovanissimi. Scopriamo cosa cambia nel 2025 e qual è la nuova classifica dei social network più usati dagli italiani.