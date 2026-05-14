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Bandiere Blu 2026 in Italia, la classifica delle regioni

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Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

La FEE (Foundation for Environmental Education) ha reso noti i comuni italiani premiati con le Bandiere Blu 2026, prestigioso riconoscimento assegnato alle località turistiche balneari in grado di rispettare i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. Ecco quali sono le regioni con il maggior numero di località premiate.

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