Bandiere Blu 2026 in Italia, la classifica delle regioni
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La FEE (Foundation for Environmental Education) ha reso noti i comuni italiani premiati con le Bandiere Blu 2026, prestigioso riconoscimento assegnato alle località turistiche balneari in grado di rispettare i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. Ecco quali sono le regioni con il maggior numero di località premiate.
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