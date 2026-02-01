La classifica delle regioni in cui si parla di più il dialetto
di
Quali sono le regioni d’Italia dove si parla maggiormente in dialetto? A rivelarlo è il nuovo rapporto Istat intitolato “L’uso della lingua italiana, dei dialetti e delle lingue straniere, anno 2024”. In generale nel nostro Paese si sta perdendo sensibilmente l’abitudine a utilizzare i dialetti locali, mentre aumenta l’uso esclusivo dell’italiano e anche quello delle lingue straniere.
