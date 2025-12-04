Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

La classifica dei primi 10 cibi DOP e IGP in Italia

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Il nuovo Rapporto Ismea-Qualivita sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole DOP, IGP e IST ha rivelato quali sono i cibi con il più alto valore per la produzione in Italia, con riferimento ai dati dell’anno 2024: nella gallery scopriamo la classifica delle eccellenze del nostro Paese.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI