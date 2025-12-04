di
La classifica dei primi 10 cibi DOP e IGP in Italia
Il nuovo Rapporto Ismea-Qualivita sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole DOP, IGP e IST ha rivelato quali sono i cibi con il più alto valore per la produzione in Italia, con riferimento ai dati dell’anno 2024: nella gallery scopriamo la classifica delle eccellenze del nostro Paese.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Classifica delle città meno sicure d'Italia: le 10 più pericolose
-
Che ci fa una volpe in centro a Milano? L'avvistamento a sorpresa
-
Il delfino Mimmo non vuole andar via da Venezia, ma è ferito
-
Qualità della vita in Italia, migliori città: la classifica 2025
-
Sinner ha comprato due appartamenti a Milano: dove e il prezzo
-
Quanto costa il panettone di Natale 2025 firmato Dolce e Gabbana
-
Francesco Totti cambia casa a Roma: dove abiterà con Noemi Bocchi
-
L'attore Ron Moss ha comprato un nuovo trullo in Valle d'Itria
-
Il Quintalino di Alessandro Cattelan ha "chiuso definitivamente"