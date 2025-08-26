Questo sito contribuisce all’audience di

La classifica dei porti più belli al mondo: uno è in Italia

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Stilata la classifica dedicata ai porti più belli del mondo: nella graduatoria, frutto di una ricerca condotta da parte di AllClear Travel Insurance, troviamo anche un porto italiano.

