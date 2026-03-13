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Classifica più ricchi d'Italia 2026: chi sono i nuovi miliardari

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Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Sale il numero di miliardari in Italia: in totale sono 90 nel 2026, +16 rispetto all’anno scorso. Come riferito da Forbes, è salito anche il patrimonio complessivo dei “paperoni” italiani: da 339 a 483,9 miliardi di dollari. Nella gallery troviamo le new entry e la classifica dei più ricchi.

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