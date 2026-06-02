La classifica dei Paesi più turistici d'Europa: Italia sul podio
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C’è anche l’Italia nella classifica dei Paesi più turistici d’Europa stilata sulla base del numero di pernottamenti registrati da Eurostat nel corso del 2025. Il settore turistico, al netto dell’incertezza del quadro geopolitico internazionale, continua a macinare numeri da capogiro dopo la battuta d’arresto forzata della pandemia di Coronavirus e le previsioni parlano di un ulteriore incremento in vista dell’estate del 2026.
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