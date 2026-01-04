Classifica 2025 dei musicisti più pagati al mondo: uno è italiano
di
Quali sono i musicisti più pagati al mondo del 2025? A rivelarlo è una classifica pubblicata da Forbes con i 25 artisti che nel corso dell’anno sono riusciti a guadagnare di più a livello internazionale. Nella graduatoria trova posto un solo rappresentante dell’Italia: insieme i guadagni di tutti i musicisti citati hanno sfiorato i 2 miliardi di dollari (1,9 miliardi di dollari per l’esattezza). I generi musicali più rappresentati sono pop e rap/trap, ma c’è spazio anche per due storiche band dell’heavy metal.
