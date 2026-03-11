Classifica miliardari più ricchi al mondo 2026: 4 sono italiani

Sono quattro gli italiani presenti all’interno della classifica di Forbes dedicata ai miliardari più ricchi al mondo, tutti oltre le prime venti posizioni. Il numero di persone con almeno un miliardo di dollari è salito di 400 unità rispetto al 2025, arrivando a quota 3.428, con un patrimonio complessivo di 20.100 miliardi di dollari.

In totale ci sono 390 new entry: nell’esclusivo club dei miliardari sono entrati artisti del calibro di Beyoncé e Dr. Dre ma anche l’ex tennista Roger Federer. Cresce il numero di miliardari che devono gran parte della loro ricchezza al settore dell’intelligenza artificiale: sono 86, tra i quali il 22enne Surya Midha, il nuovo miliardario self-made più giovane della storia.