Classifica miliardari più ricchi al mondo 2026: 4 sono italiani
di
Sono quattro gli italiani presenti all’interno della classifica di Forbes dedicata ai miliardari più ricchi al mondo, tutti oltre le prime venti posizioni. Il numero di persone con almeno un miliardo di dollari è salito di 400 unità rispetto al 2025, arrivando a quota 3.428, con un patrimonio complessivo di 20.100 miliardi di dollari.
In totale ci sono 390 new entry: nell’esclusivo club dei miliardari sono entrati artisti del calibro di Beyoncé e Dr. Dre ma anche l’ex tennista Roger Federer. Cresce il numero di miliardari che devono gran parte della loro ricchezza al settore dell’intelligenza artificiale: sono 86, tra i quali il 22enne Surya Midha, il nuovo miliardario self-made più giovane della storia.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Migliori pizze al mondo nel 2026, al primo posto non c'è l'Italia
-
Martina Colombari ha trovato casa a Roma: perché lascia Milano
-
Cospaia, il piccolo stato tra Umbria e Toscana che si autogovernò
-
Allarme olive in Italia: cosa sta succedendo
-
Le 10 perle d'Italia che non soffrono l'overtourism
-
Genovese ristruttura una villa: il progetto per tossicodipendenti
-
Quanto costano i dolci di Cannavacciuolo per la Festa della Donna
-
Lo stilista Alessandro Michele sta restaurando un castello
-
Quanto costa vivere nelle vie più belle d'Europa: una è in Italia