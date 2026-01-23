Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

Migliori università d’Italia per materie: classifica THE 2026

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Nuovo appuntamento con la classifica THE’s World University Rankings by Subject 2026 che mette in fila le migliori università per materia al mondo: scopriamo quali sono gli atenei italiani al top.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI