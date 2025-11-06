Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

La classifica delle migliori tipologie di pane in Italia

Pubblicato:

Giulia Sbaffi

Giulia Sbaffi

Web content writer

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Pochi ingredienti genuini (e super economici) per preparare delle vere e proprie prelibatezze: il pane e i prodotti da forno in genere sono consumati quotidianamente in ogni angolo del mondo, ma come scegliere quelli da portare in tavola? Ce lo svela Taste Atlas, l’atlante mondiale alimentare, che ha assaggiato per noi decine di panificati e ha stilato la classifica dei migliori tipi di pane in Italia. Scopriamo insieme la Top 10.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI