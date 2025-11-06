La classifica delle migliori tipologie di pane in Italia

Pochi ingredienti genuini (e super economici) per preparare delle vere e proprie prelibatezze: il pane e i prodotti da forno in genere sono consumati quotidianamente in ogni angolo del mondo, ma come scegliere quelli da portare in tavola? Ce lo svela Taste Atlas, l’atlante mondiale alimentare, che ha assaggiato per noi decine di panificati e ha stilato la classifica dei migliori tipi di pane in Italia. Scopriamo insieme la Top 10.