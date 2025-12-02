Migliori ristoranti d'hotel in Italia 2026: vince Cannavacciuolo
Nuovo appuntamento con la classifica di 50 Top Italy dedicata ai migliori ristoranti negli hotel d'Italia: Antonino Cannavacciuolo al primo posto
50 Top Italy, la guida online che raccoglie il meglio del Made in Italy sia dentro che fuori dai confini nazionali, ha stilato la nuova classifica Luxury dedicata ai migliori ristoranti in hotel.
I migliori ristoranti in hotel di Lusso: Cannavacciuolo al comando
Al primo posto della graduatoria troviamo Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo, sul lago d’Orta: l’ennesimo primato per il ristorante dello chef campano che nel 2025 aveva ricevuto un ulteriore e prestigioso riconoscimento internazionale, il Condé Nast Traveller’s Readers’ Choiche Award, piazzandosi al quinto posto nella categoria ‘Rest of Italy’.
Seconda posizione per Quattro Passi di La Veglia Relais a Massa Lubrense. Gradino più basso del podio, invece, per L’Olivo del Jumeirah Capri Palace sull’isola di Capri, ristorante guidato dallo chef Andrea Migliaccio. Al quarto posto si piazza Al Gatto Verde – Francescana at Maria Luigia, il ristorante di Casa Maria Luigia: luogo ristrutturato e arredato da Lara Gilmore e Massimo Bottura, ambasciatore contro lo spreco alimentare per l’Onu.
Villa Feltrinelli all’interno del Grand Hotel a Villa Feltrinelli, sul lago di Garda, occupa la quinta posizione, precedendo La rei Ntura a Serralunga d’Alba all’intero de Il Boscareto Resort & Spa. A completare la top ten, troviamo: il Santa Elisabetta del Brunelleschi Hotel di Firenze, Da Vittorio a Brusaporto all’interno de La Dimora, George Restaurant all’interno del Grand Hotel Parker’s a Napoli ed Enoteca la Torre di Villa Laetitia a Roma.
50 Top Italy Luxury 2026, la classifica completa
- #1 Villa Crespi – Villa Crespi – Orta San Giulio (NO), Piemonte
- #2 La Veglia Relais – Quattro Passi – Massa Lubrense (NA), Campania
- #3 Jumeirah Capri Palace – L’Olivo – Anacapri (NA), Campania
- #4 Casa Maria Luigia – Al Gatto Verde – Francescana at Maria Luigia – Modena, Emilia-Romagna
- #5 Grand Hotel a Villa Feltrinelli – Villa Feltrinelli – Gargnano (BS), Lombardia
- #6 Il Boscareto Resort & Spa – La Rei Natura – Serralunga d’Alba (CN) , Piemonte
- #7 Brunelleschi Hotel – Santa Elisabetta – Firenze, Toscana
- #8 La Dimora – Da Vittorio – Brusaporto (BG), Lombardia
- #9 Grand Hotel Parker’s – George Restaurant – Napoli, Campania
- #10 Villa Laetitia – Enoteca La Torre – Roma, Lazio
- #11 Rome Cavalieri – A Waldorf Astoria Hotel – La Pergola – Roma, Lazio
- #12 Hotel Hassler Roma – Imàgo – Roma , Lazio
- #13 Casadonna – Reale – Castel di Sangro (AQ), Abruzzo
- #14 Mandarin Oriental Milan – Seta – Milano, Lombardia
- #15 Boutique Hotel Don Alfonso 1890 – Don Alfonso 1890 – Sant’Agata sui Due Golfi (NA), Campania
- #16 The Ashbee Hotel – St. George Restaurant by Heinz Beck – Taormina (ME), Sicilia
- #17 Palazzo Venart – Glam – Venezia, Veneto
- #18 Relais Sant’Uffizio Wellness & Spa – Locanda Sant’Uffizio Enrico Bartolini – Cioccaro di Penango (AT), Piemonte
- #19 Grand Hotel Principe di Piemonte – Il Piccolo Principe – Viareggio (LU), Toscana
- #20 Therasia Resort Sea & Spa – Il Cappero – Lipari (ME), Sicilia
- #20 Therasia Resort Sea & Spa – I Tenerumi – Lipari (ME), Sicilia
- #21 Il San Pietro – Zass – Positano (SA), Campania
- #22 The First Arte – Acquolina – Roma, Lazio
- #23 Hotel Signum – Signum – Malfa – Salina (ME), Sicilia
- #24 Borgo Egnazia – Due Camini – Savelletri di Fasano (BR), Puglia
- #25 Arnolfo – Arnolfo – Colle di Val D’Elsa (SI), Toscana
- #26 Four Seasons Hotel Firenze – Il Palagio – Firenze, Toscana
- #27 Grand Hotel Timeo – A Belmond Hotel – Otto Geleng – Taormina (ME), Sicilia
- #28 Excelsior Hotel Gallia – Terrazza Gallia – Milano, Lombardia
- #29 Principe Forte dei Marmi – Lux Lucis – Forte dei Marmi (LU), Toscana
- #30 Borgo San Felice – Il Poggio Rosso – Castelnuovo Berardenga (SI), Toscana
- #31 Palazzo Portinari Salviati – Atto di Vito Mollica – Firenze, Toscana
- #32 Terra – The Magic Place – Terra – Sarentino (BZ), Trentino-Alto Adige
- #33 L’Andana – La Trattoria Enrico Bartolini – Castiglione della Pescaia (GR), Toscana
- #34 Hotel Castel – Castel fine dining – Tirolo (BZ), Trentino-Alto Adige
- #35 Il San Corrado di Noto – Principe di Belludia – Noto (SR), Sicilia
- #36 Savoy Hotel & SPA – Tre Olivi – Capaccio Paestum (SA), Campania
- #37 The Pantheon Iconic Rome Hotel – Idylio by Apreda – Roma, Lazio
- #38 Hotel Villa Cimbrone – Il Flauto di Pan – Ravello (SA), Campania
- #39 Villa Franca Positano – Ristorante Li Galli – Positano (SA), Campania
- #40 Quellenhof Luxury Resort Passeier – Gourmetstube 1897 – San Martino in Passiria (BZ), Trentino-Alto Adige
- #41 Locanda Don Serafino Hotel – Locanda Don Serafino Restaurant – Ragusa, Sicilia
- #41 La Locanda di Caino – Caino – Montemerano (GR), Toscana
- #42 Zash – Zash – Riposto (CT), Sicilia
- #43 Palazzo Manfredi – Aroma – Roma, Lazio
- #44 San Domenico Palace – A Four Seasons Hotel – Principe Cerami – Taormina (ME), Sicilia
- #45 Borgobrufa SPA Resort – Elementi Fine Dining – Brufa (PG), Umbria
- #45 LAQUA by the Lake – LAQUA by the Lake – Pettenasco (NO), Piemonte
- #46 Borgo Santandrea – Alici – Amalfi (SA), Campania
- #47 San Barbato Resort Spa & Golf – Don Alfonso 1890 San Barbato – Lavello (PZ), Basilicata
- #48 Regina Isabella – Indaco – Lacco Ameno (NA), Campania
- #49 Stafler – Gourmetstube Einhorn – Vipiteno (BZ), Trentino-Alto Adige
- #50 LAQUA Countryside – LAQUA Countryside – Vico Equense (NA), Campania.
