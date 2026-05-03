Classifica migliori ristoranti al mondo: un italiano in Top 10

La classifica Tastemakers di Food&Wine ha individuato anche per quest'anno quali sono i migliori ristoranti e nella top 10 c'è anche un italiano

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Nel panorama internazionale della gastronomia, ogni anno le classifiche dedicate ai migliori ristoranti del mondo rappresentano un punto di riferimento per appassionati e viaggiatori. Tra queste, la Food & Wine Global Tastemakers list of Best International Restaurants si conferma una delle più autorevoli. L’edizione 2026 ha premiato locali in diverse zone del mondo, tra i quali spunta anche un italiano nella top 10 globale.

Ristorante italiano tra i migliori al mondo

La classifica Tastemakers di Food & Wine viene realizzata ogni anno attraverso un processo di selezione rigoroso che coinvolge centinaia di esperti tra chef, giornalisti e professionisti del settore. Tra i ristoranti premiati nel 2026 spicca Roscioli Salumeria con Cucina, che si è posizionata all’ottavo posto nella classifica mondiale. Situato nel cuore di Roma, a pochi passi da Campo de’ Fiori, questo locale rappresenta un esempio perfetto di come tradizione e ricerca possano convivere in modo armonico. La storia di Roscioli affonda le radici negli anni Settanta, quando la famiglia avviò un’attività legata alla panificazione.

Con il tempo, il progetto si è evoluto, trasformandosi in una salumeria di alta qualità e, successivamente, in un ristorante vero e proprio. Il successo di Roscioli Salumeria non è casuale. Il locale è noto per la cura maniacale nella selezione delle materie prime, provenienti da diverse regioni italiane. Il menu propone piatti iconici della tradizione romana, come carbonara e cacio e pepe, ma anche diverse novità. Proprio la cacio e pepe di Roscioli è stata premiata da Gambero Rosso come una delle migliori in Italia, grazie all’utilizzo di ingredienti di altissima qualità come pecorino romano DOP e diverse varianti di formaggi e pepe.

Un riconoscimento che si aggiunge a quello ottenuto nel 2026 con il primo posto nella classifica delle migliori trattorie d’Italia stilata da 50 Top Italy, un’altra guida autorevole del settore. Il ristorante è famoso anche per la sua atmosfera unica: gli ospiti cenano circondati da scaffali di prodotti selezionati, oppure nella cantina sotterranea che ospita una collezione di migliaia di bottiglie. Un’esperienza immersiva che contribuisce a rendere Roscioli una destinazione gastronomica famosa a livello internazionale.

Accanto alla classifica dei ristoranti, Food & Wine ha pubblicato anche quella dei migliori bar del mondo, dove l’Italia ha ottenuto risultati ancora più rilevanti. In particolare, Bar Basso è stato eletto miglior bar al mondo.

La classifica 2026: i migliori ristoranti del mondo

La classifica 2026 dei migliori ristoranti al mondo secondo Food & Wine racconta una scena gastronomica sempre più globale e interconnessa. Al primo posto si è classificato Ikoyi, un ristorante londinese che fonde influenze dell’Africa, dell’Asia e della tradizione britannica, offrendo un’esperienza culinaria multiculturale. Al secondo posto troviamo Maido, ristorante di Lima considerato il simbolo della cucina Nikkei. Questo, infatti, unisce tradizione giapponese con ingredienti peruviani. Sul terzo gradino del podio si è posizionato CieL Dining, realtà emergente che rappresenta la nuova cucina vietnamita contemporanea.

La classifica prosegue con ristoranti distribuiti in tutto il mondo, come Arami in Bolivia, Potong a Bangkok e Naar Darwa in India. Anche il Messico, il Canada e l’Australia sono presenti con locali che reinterpretano le rispettive tradizioni in chiave moderna. Nello specifico si trova al settimo posto Botánico (Città del Messico), al nono posto Lunch Lady (Vancouver) e a chiudere la top 10 Saint Peter (Sydney). Ecco la top 10 dei migliori ristoranti al mondo: