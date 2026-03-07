di
Classifica migliori città d'Europa 2026: un'italiana in Top 5
Resonance ha pubblicato la classifica delle migliori città d’Europa, frutto di una combinazione di statistiche e dati da fonti online come Google, Instagram e TikTok: nella graduatoria continentale ci sono diverse città italiane, ma solo una in Top Ten.
