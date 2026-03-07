Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

Classifica migliori città d'Europa 2026: un'italiana in Top 5

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Resonance ha pubblicato la classifica delle migliori città d’Europa, frutto di una combinazione di statistiche e dati da fonti online come Google, Instagram e TikTok: nella graduatoria continentale ci sono diverse città italiane, ma solo una in Top Ten.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI