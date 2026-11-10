Classifica mete sciistiche più costose d'Europa: l'Italia domina

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Con l’arrivo della nuova stagione sciistica, Holidu ha stilato la classifica delle località di montagna più care dove sciare in Europa: il noto portale online dedicato al mondo degli affitti brevi ha messo in fila le mete montane del Vecchio Continente tenendo conto del costo giornaliero per skipass e alloggio.