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Classifica mete sciistiche più costose d'Europa: l'Italia domina

4 min di lettura

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Con l’arrivo della nuova stagione sciistica, Holidu ha stilato la classifica delle località di montagna più care dove sciare in Europa: il noto portale online dedicato al mondo degli affitti brevi ha messo in fila le mete montane del Vecchio Continente tenendo conto del costo giornaliero per skipass e alloggio.

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