di
La classifica delle città e delle regioni più care in Italia
Uno studio dell’Unione Nazionale Consumatori, basato sui dati dell’inflazione media del 2025 resi noti dall’Istat, ha permesso di stilare la classifica delle città e delle regioni più care d’Italia, prendendo in esame la spesa aggiuntiva di una famiglia tipo rispetto ai dodici mesi precedenti.
