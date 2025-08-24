La classifica delle città più rilassanti al mondo: una è italiana

C’è anche una città italiana nella classifica delle più rilassanti al mondo stilata da parte di Holafly. Il sito specializzato nel settore travel ha condotto una ricerca finalizzata a trovare le città con il più alto tasso di relax. Per realizzare la graduatoria sono stati analizzati cinquanta diversi centri urbani e per ognuno sono state presi in considerazione diversi fattori, tra i quali: il numero di aree naturali e parchi cittadini, le ore di sole annuali, la qualità dell’area, l’accesso alle terme e il traffico.