Le città più intelligenti al mondo, 2 italiane in classifica
Quali sono le città più intelligenti al mondo? A questa domanda ha risposto BCG, pubblicando i risultati dell’Intelligence Cities Index 2026. Dalla ricerca è emersa la classifica delle città più intelligenti, basata soprattutto sulla capacità di impiegare l’Intelligenza Artificiale e le tecnologie digitali per migliorare i servizi urbani rivolti ai cittadini.
L’indice del Boston Cunsulting Group ha messo a confronto 61 grandi città di 39 diversi Paesi, valutate in dimensioni che riguardano i risultati concreti per i cittadini, la strategia, l’adozione delle tecnologie, le modalità di lavoro e governance e la trasformazione digitale.
A pesare sulle posizioni in classifica è stata anche la capacità di adottare gli strumenti digitali e la disponibilità di dati, infrastrutture, talenti e investimenti. Diverse le definizioni date in base al posizionamento in classifica: “Leading” dal primo al quinto posto, “Accelerating” dal sesto al trentatreesimo posto, “Emerging” dal trentaquattresimo al cinquantaseiesimo, “Developing” dal cinquantasettesimo al sessantunesimo.
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