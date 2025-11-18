di
La classifica delle città più care e più economiche in Italia
L’Istat ha diffuso i dati sull’inflazione tendenziale in Italia relativi al mese di ottobre 2025: l’Unione Nazionale Consumatori li ha raccolti per elaborare la classifica delle città più care e più economiche del nostro Paese.
