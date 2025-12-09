Classifica città più attrattive al mondo, 2 italiane nella Top 5

Nuovo appuntamento con la Top 100 City Destinations, la classifica delle città più attrattive al mondo stilata da parte di Euromonitor International, nota compagnia di analisi di dati. Nella graduatoria, ai piani alti, trovano posto anche due città italiane, mentre in Top ten ci sono ben sei grandi centri urbani europei.

Per stilare il nuovo ranking del 2025, come succede ogni anno, le varie città del pianeta sono state valutate sulla base di 50 diversi parametri che appartengono a sei pilatri principali: business e attività economiche; performance del turismo; infrastrutture; salute e sicurezza; sostenibilità e politiche del turismo.