Quali sono le città con più alberi in Italia: la classifica

Quali sono le città italiane con più alberi? Lo ha rivelato l’Istat grazie ai dati del rapporto Verde Urbano che mostrano il numero di alberi in rapporto a quello degli abitanti delle varie città. Per la raccolta dei dati sul patrimonio arboreo sono stati presi in esame gli alberi censiti nelle aree verdi gestite dai Comuni che comprendono i filari lungo le strade, i parchi e i giardini pubblici, rapportando tutto alla popolazione residente.

Non bene le grandi città che si piazzano tutte nella seconda parte della classifica, eccezion fatta per Torino che è la metropoli con il posto più alto e l’unica presente nella Top Ten. La mancanza di alberi rappresenta un problema soprattutto in estate, quando le città accumulano più calore rispetto alle campagne o alle aree montane.