Quali sono le città con più alberi in Italia: la classifica
Quali sono le città italiane con più alberi? Lo ha rivelato l’Istat grazie ai dati del rapporto Verde Urbano che mostrano il numero di alberi in rapporto a quello degli abitanti delle varie città. Per la raccolta dei dati sul patrimonio arboreo sono stati presi in esame gli alberi censiti nelle aree verdi gestite dai Comuni che comprendono i filari lungo le strade, i parchi e i giardini pubblici, rapportando tutto alla popolazione residente.
Non bene le grandi città che si piazzano tutte nella seconda parte della classifica, eccezion fatta per Torino che è la metropoli con il posto più alto e l’unica presente nella Top Ten. La mancanza di alberi rappresenta un problema soprattutto in estate, quando le città accumulano più calore rispetto alle campagne o alle aree montane.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Migliori università d'Italia: la classifica Cwur 2026
-
Brad Pitt col suo super motoscafo a Sirmione sul lago di Garda
-
A Roma è in vendita un attico a 10,5 milioni di euro
-
Caso scontrino a Roma, 44 euro per due gelati (in piedi)
-
Così Malcesine sul Garda ha conquistato i lettori del Guardian
-
Chi ha comprato il Castello di Ugento a Lecce e cosa diventerà
-
Dove vive Andrea Bocelli: le sue case tra la Toscana e l'America
-
Perché l'acqua del lago di Garda è diventata dorata: cosa succede
-
Ferrara Summer Festival 2026: musica, spettacolo e grandi eventi