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Quali sono le città con più alberi in Italia: la classifica

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Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Quali sono le città italiane con più alberi? Lo ha rivelato l’Istat grazie ai dati del rapporto Verde Urbano che mostrano il numero di alberi in rapporto a quello degli abitanti delle varie città. Per la raccolta dei dati sul patrimonio arboreo sono stati presi in esame gli alberi censiti nelle aree verdi gestite dai Comuni che comprendono i filari lungo le strade, i parchi e i giardini pubblici, rapportando tutto alla popolazione residente.

Non bene le grandi città che si piazzano tutte nella seconda parte della classifica, eccezion fatta per Torino che è la metropoli con il posto più alto e l’unica presente nella Top Ten. La mancanza di alberi rappresenta un problema soprattutto in estate, quando le città accumulano più calore rispetto alle campagne o alle aree montane.

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