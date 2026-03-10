La classifica delle città col miglior clima in Italia nel 2026
Quali sono le città con il miglior clima d’Italia: a rivelarlo è la classifica della nuova edizione dell’Indice del clima, frutto dei dati di ‘3b Meteo’ elaborati da ‘Il Sole 24 Ore’. Per stilare la graduatoria, sono stati presi in esame quindici diversi indicatori relativi ai 112 capoluoghi italiani, riaggregati su base provinciale: ondate di calore, notti tropicali, caldo estremo, brezza estiva, raffiche di vento, umidità relativa, circolazione dell’aria, escursione termica, giorni senza pioggia, intensità pluviometrica, precipitazioni estreme, nebbia, giorni freddi e temperature.
Nelle prime dieci posizioni della classifica figurano per lo più territori costieri, ma anche città in altura. A livello generale, le grandi città hanno faticato a piazzarsi in Top Ten: ce ne sono solo tre, mentre le province di Napoli, Roma e Milano si trovano più in basso, e tutte oltre la ventesima posizione.
Nella parte bassa della graduatoria (ultime trenta posizioni), dove si rilevano le peggiori condizioni meteorologiche nel nostro Paese, si incontrano tutte città del Nord, situate in particolare nella zona della Pianura Padana, fatta eccezione per sei capoluogo del Mezzogiorno e cinque appartenenti alle regioni del Centro.
