Classifica delle città meno sicure d'Italia: le 10 più pericolose
di
Aumentano ancora i delitti denunciati all’autorità giudiziaria, come emerge dai dati pubblicati dal Sole 24 Ore nel suo indice della criminalità 2025: è il quarto anno di seguito che si mantiene inalterato il trend che vede la crescita dei reati, riguardanti soprattutto la micro-criminalità di strada. In totale, nel corso del 2024 sono stati segnalati 2,38 milioni di reati (l’1,7% in più rispetto all’anno precedente). Il report è stato stilato analizzando il numero di denunce ogni 100mila abitanti nei capoluoghi. Ne è emersa la classifica delle 10 città più pericolose d’Italia: ecco quali sono.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Bruno Barbieri stronca il crudo alla barese, è polemica sul web
-
Jeff Bezos e i cioccolatini di Torino: la visita a sorpresa
-
Villa del Balbiano location de Il Diavolo veste Prada 2 a Como
-
Cinque Grappoli, le 40 migliori grappe italiane per il 2026
-
La Torre Garisenda di Bologna ha fatto una torsione: cosa succede
-
Atto osceno a San Pietro, Papa Leone XIV ordina rito riparatorio
-
L'ultimo viaggio di Diane Keaton in Italia e la sua Roma
-
Perché Cracco ha perso una Stella Michelin: l'accusa dello chef
-
La classifica delle 5 città italiane più brutte è un caso