La classifica delle città italiane dove si cammina di più

Quali sono le città dove si cammina di più in Italia? A questa domanda ha risposto Macadam, l’app mobile social che premia l‘attività fisica degli utenti, trasformando i passi in euro: la piattaforma è stata lanciata nel 2022 e ha conquistato oltre 15 milioni di utenti in 51 diversi Paesi del mondo, risultando come una delle applicazioni più scaricate in Italia, Francia, Spagna e Regno Unito.