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La classifica delle città italiane dove il lavoro cresce di più

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Il primo report Città in Crescita pubblicato da LinkedIn Notizie rivela quali sono le dieci città italiane dove il lavoro sta crescendo più rapidamente, sia in termini di assunzioni che di domanda: la graduatoria non tiene conto delle principali metropoli del nostro Paese come Roma e Milano.

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