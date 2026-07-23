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La classifica delle città italiane dove il lavoro cresce di più
Il primo report Città in Crescita pubblicato da LinkedIn Notizie rivela quali sono le dieci città italiane dove il lavoro sta crescendo più rapidamente, sia in termini di assunzioni che di domanda: la graduatoria non tiene conto delle principali metropoli del nostro Paese come Roma e Milano.
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