di
Classifica città europee, la peggiore è italiana per una blogger
Nella classifica delle migliori città europee stilata da una travel blogger, all’ultimo posto, a sorpresa, è stata inserita una località italiana con una valutazione di 3 su 10. Nella gallery scopriamo la graduatoria completa.
POTREBBE INTERESSARTI
-
La donazione speciale di Giorgio Armani all'isola di Pantelleria
-
Le città più ricche al mondo: un'italiana "vede" la Top 10
-
Falkensteiner Hotel Falkensteinerhof, il rifugio perfetto per una coolcation alpina d'eccellenza
-
Baveno e Feriolo d'Incanto: luci e colori sulle isole Borromee
-
Comprare case di lusso da lasciare in eredità, boom in Toscana
-
A Villa Oleandra di Clooney arrivano 16 (ricchi) fan
-
Scoperta a Tresivio, dagli scavi spunta un bimbo di 1000 anni fa
-
Il Duomo di Siena svela lo straordinario pavimento dopo 155 anni
-
Invasione di cavallette in spiaggia a Rimini: cosa sta succedendo