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Quanto costa il pane in Italia? Per rispondere a questa domanda è molto utile l’indagine condotta da Altroconsumo che nel mese di ottobre 2026 ha passato al vaglio 161 punti vendita tra grande distribuzione e panetterie tradizionali, offrendo così la fotografia del mercato nel nostro Paese.

A livello generale, un chilo di pane di grano tenero nelle dieci città oggetto dell’indagine costa mediamente 4,15 euro, circa il 32% in più rispetto al 2017, quando non si andava oltre i 3,15 euro. Rispetto a tre anni fa, il prezzo del pane è aumentato in cinque città su dieci.

Sul sito ufficiale di Altroconsumo, a proposito dell’indagine, si legge: “Il pane di grano tenero è quello che costa mediamente meno, con un prezzo di 4,15 euro al chilo. Seguono baguette e pagnotte, mentre il pane integrale risulta il più caro, con 5,13 euro al chilo, circa un quarto in più rispetto al grano tenero. Anche i panini di piccolo formato presentano prezzi relativamente elevati, vicini a quelli del pane integrale. Il prezzo varia anche in funzione del tipo di negozio scelto: la grande distribuzione è generalmente più conveniente delle panetterie, con alcune eccezioni”.

L’associazione dei consumatori ha riportato anche i dati relativi ai prezzi medi dei vari tipi di pane: una pagnotta, per esempio, costa mediamente 3,97 euro al chilo nei supermercati e 5,15 euro nelle panetterie; le baguette si pagano 3,54 euro al chilo nei supermercati e 5,58 euro al chilo nelle panetterie.