La classifica delle città italiane con gli alberghi più cari
Viaggio alla scoperta di come sono aumentati i prezzi degli alberghi nelle varie città italiane grazie alla ricerca dell’Unione Nazionale Consumatori che ha preso in esame i dati Istat di luglio 2025, confrontandoli con quelli del 2024 e del 2021. Dalla ricerca emergono le classifiche delle città con i rincari maggiori nel nostro Paese.
Massimiliano Dona, il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha commentato così i risultati dell’indagine sui prezzi degli alberghi: “Non sappiamo se quest’anno gli albergatori delle città più visitate d’Italia, da Venezia a Firenze, sono stati virtuosi, se i rincari contenuti dipendono invece da un calo dell’afflusso turistico rispetto alla scorsa estate o se, avendo già portato al massimo i prezzi negli ultimi anni non potevano permettersi di incrementarli ulteriormente, pena la perdita di clienti. In ogni caso emerge che dal 2021 a oggi i servizi alberghieri hanno subito rialzi ben superiori all’inflazione del Paese”.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Fedez, retroscena sulla vendita di Villa Matilda sul lago di Como
-
I 21 migliori ospedali d'eccellenza in Italia: dove curarsi
-
Invasione di cavallette in spiaggia a Rimini: cosa sta succedendo
-
Migliori pizzerie di Napoli, le 5 pizze più buone secondo la BBC
-
Quanto costa la villa di Fedez a Forte dei Marmi: il maxi affitto
-
Il Duomo di Siena svela lo straordinario pavimento dopo 155 anni
-
De Niro compra la villa di Clooney a Laglio? Il retroscena
-
Allarme olio extravergine italiano sul mercato: cosa succede
-
La Top 10 delle vie più care d'Italia dove comprare casa