La classifica dei carnevali più belli d'Italia nel 2026

Altro che festa per bambini: il carnevale è un vero e proprio evento, che in alcune città è talmente sentito da vedere coinvolta pressoché tutta la popolazione, arrivando ad attirare persino molti turisti. E quel momento dell’anno sta nuovamente per avvicinarsi, quindi è tempo di rispolverare i costumi e di prepararsi a festeggiare. Quali sono i carnevali più belli d’Italia per il 2026? Ce lo rivela la classifica stilata dal sito Casinos.com, sulla base delle recensioni raccolte su Tripadvisor.