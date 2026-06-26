La classifica delle aziende più grandi al mondo, 27 sono italiane

In totale sono 27 le aziende italiane presenti nella Global 2000, la classifica annuale di Forbes dedicata alle più grandi società quotate al mondo. Nel complesso le aziende della nuova graduatoria, al netto delle tensioni commerciali, delle guerre e dell’inflazione, hanno segnato nuovi record per quanto riguarda i ricavi complessivi, gli utili, gli asset gestiti e la capitalizzazione di mercato.