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La classifica delle aziende più grandi al mondo, 27 sono italiane

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Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

In totale sono 27 le aziende italiane presenti nella Global 2000, la classifica annuale di Forbes dedicata alle più grandi società quotate al mondo. Nel complesso le aziende della nuova graduatoria, al netto delle tensioni commerciali, delle guerre e dell’inflazione, hanno segnato nuovi record per quanto riguarda i ricavi complessivi, gli utili, gli asset gestiti e la capitalizzazione di mercato.

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