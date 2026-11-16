La classifica dei modelli di auto più rubati in Italia

Quali sono le auto più rubate in Italia? A rivelarlo è la classifica stilata da LoJack Italia che ha pubblicato il Dossier Furti Veicoli 2025, basato sui dati del Ministero dell’Interno relativi al 2024.

I modelli più costosi non sono necessariamente quelli più presi di mira dai ladri: i furti sono mossi principalmente dal mercato dei ricambi, quindi un’auto più diffusa e meno costosa può avere componenti molto richiesti, rendendo economicamente interessante la commercializzazione illegale di parti meccaniche, elettroniche e di carrozzeria.

Dal punto di vista geografico la distribuzione dei furti d’auto mostra una forte concentrazione in cinque regioni italiane: in testa c’è la Campania, seguita dal Lazio, dalla Sicilia, dalla Puglia e dalla Lombardia. Insieme le cinque regioni appena citate concentrano circa il 78% dei casi di furti d’auto registrati nel nostro Paese.