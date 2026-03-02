Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

La classifica 2026 delle città italiane con più ore di sole

Pubblicato:

Giulia Sbaffi

Giulia Sbaffi

Web content writer

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Mare, sole e buon cibo: l’Italia è la destinazione ideale per le vacanze, almeno secondo moltissimi turisti stranieri. A fare la differenza non sono soltanto la cultura, la storia e le tradizioni gastronomiche, bensì anche un clima fortunato che caratterizza principalmente le regioni del Sud. Una nuova classifica, aggiornata al 2026, ci rivela quali sono le città italiane che godono del maggior numero di ore di sole durante il mese: scopriamo la Top 10.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI