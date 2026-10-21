La classifica delle città e regioni più smart in Italia nel 2026
Durante gli Stati generali delle città intelligenti andati in scena a Padova, è stata presentata la nuova edizione del City Vision Score, l’indice curato da Blum e Prokalos che misura su una scala da 10 a 100 il grado di ‘intelligenza’ di tutti i Comuni italiani, svelando la classifica delle città più smart del nostro Paese.
Come succede ogni anno, il City Vision score viene redatto sulla base di trenta indicatori distribuiti in sei dimensioni: smart governance, smart economy, smart environment, smart living, smart mobility e smart people. L’indice si avvale di dati raccolti da fonti pubbliche istituzionali, come l’Istat, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Unioncamere, l’Agenzia delle Entrate, Ispra, PA Digitale, in modalità open data e normalizzati.
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