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Città più vivibili al mondo 2026; un'italiana torna in classifica

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Giulia Sbaffi

Giulia Sbaffi

Web content writer

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Cosa rende una città davvero vivibile? Sono molti i fattori individuati da Monocle, il magazine britannico che ogni anno pubblica il suo Quality of Life Survey. La classifica 2026, che registra le realtà urbane maggiormente impegnate nel preservare la qualità della vita dei propri abitanti, vede il ritorno di una città italiana che, seppure per lungo tempo sia stata considerata una delle più vivibili al mondo, lo scorso anno spiccava per la sua assenza. Scopriamo qualcosa in più.

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